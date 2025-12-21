О лимпийският шампион Семен Новиков за пореден път обяви, че няма да води централизирана подготовка с националния отбор. Дори и да продължи да не участва в международни състезания, както реши новия президент на федерацията Станка Златева. Нивиков бе категоричен, че няма да тренира под ръководството на Стоян Добрев и остава със Сослан Фарниев.

"Мисля, че хората виждат всичко. Знам как се готвих за олимпийски игри и не съм съгласен как те искат от мен да се готвя. Моите условия са те да бъдат съгласни на подготовката, с която се готвих за олимпийските игри. Личният ми треньор трябва винаги да е с мен. Не съм се срещал с треньора на националния отбор, не предлагам да го сменят, но не могат да ми налагат кой да ми е личен треньор", отсече шампионът.

"Те искат да откраднат работата на личните треньори. Аз нищо не губя. Ако аз не усещам, че ще стана шампион по начина, по който те искат да се готвя, защо да го правя? Да съм само участник? За мен не е интересно. Интересно е да се боря за злато. Ако Станка Златева промени своята политика към нас, ако ще намерят компромиси, съм готов и аз на компромиси. Но трябва да има комуникация", обясни натурализираният борец.