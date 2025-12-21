П ротестът на гръцките фермери затвори за движение ГКПП „Кулата“ за на товарни автомобили. Екипи на Гранична и Пътна полиция са на терен от по-рано, тъй като фермерите имаха готовност да застанат на автомагистрала „Струма“ и да спрат движението.

На съседния граничен пункт „Илинден-Ексохи“ малко след 12:00 часа днес гръцките фермери също започнаха активна блокада и преустановиха пропускането на тежкотоварни камиони.

Шофьорите на тирове споделят, че ситуацията се мени за секунди и бързат да преминат границата, преди да се образуват многокилометрови опашки. Според пътуващите, блокадите често започват около обяд и продължават до 8:00 часа на следващата сутрин, което води до загуба на цели работни дни и сериозно забавяне на доставките.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.

Припомняме, че протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили, информират от „Гранична полиция“.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Трафикът е нормален и на всички гранични пунктове със Сърбия, писа БТА.