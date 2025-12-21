Л юбопитно четиво за един от най-значимите лидери на XX век. Как е преминал животът на Мустафа Кемал Ататюрк в България – за това разказва в новата си книга Нахиде Дениз.

Изданието, озаглавено „440 дни. Ататюрк в България", изследва престоя на Мустафа Кемал в България между 1913 г. и 1915 г., когато бъдещият президент на Република Турция е назначен за първия военен аташе на Османската империя у нас, информират издателите от „Българска история".

В продължение на 14 месеца Ататюрк живее в София, наблюдава българския политически и обществен живот, поддържа активни контакти с дипломатическия корпус и изпраща подробни доклади до турския Генерален щаб. „Тези 440 дни оказват значително влияние върху мирогледа на Ататюрк и върху по-късната му държавническа визия", отбелязват от сдружение „Българска история".

По техни думи книгата се отличава с висока документална стойност, като разказът се основава на богат набор от материали – официална кореспонденция, архивни документи, свидетелства, публикации и интервюта с български и турски учени, дипломати и наследници на личности от епохата.

Авторката Нахиде Дениз, родена в България и дългогодишен кореспондент на БТА в Турция, използва предимството си да владее и двата езика, което ѝ позволява да обедини източници от двете страни на границата.

„Темата за Ататюрк в България често се разглежда повърхностно или сензационно. С настоящото издание целим да предоставим най-пълната и балансирана картина на неговите „софийски години", основана единствено на проверими факти", коментират от издателството.

Нахиде Дениз

Сред акцентите в книгата са политическите интриги около мисията на Ататюрк, опитите за покушение срещу него, докладите до военните власти в Цариград, контактите му със столичния елит и широко обсъжданата лична връзка с Димитрина Ковачева – дъщеря на ген. Стилиян Ковачев.

От сдружение „Българска история" посочват, че изданието представлява важен принос към темата за българо-турските отношения в началото на XX век, като обогатява познанията за ролята на България в изграждането на бъдещия турски държавен глава.

Кристи Красимирова