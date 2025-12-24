Х ристиянският свят е в очакване на един от най-светлите празници - Рождество Христово.

Според преданието Витлеемската звезда възвестява раждането на Божия син, носейки надежда и радост за света.

Днес приключват 40-дневните коледни пости.

Семействата се събират около празничната трапеза, на която традиционно се поднасят постни ястия.

В храмовете ще бъдат отслужени празнични богослужение в очакване на Рождество Христово. Това е време за размисъл, благодарност и споделена радост с близките ни хора.

За начало на празничния ден, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" от 9:00 часа ще бъде открита Василиева Света литургия, пише NOVA. Тя се извършва 12 пъти в годината. Свети Василий е прочут със своя богоугоден живот и е автор на молитва за изгонване на злото.

От 18:00 часа ще бъде отслужено празнично бдение от Българския патриарх Даниил, както и от митрополити и епископи на Българската православна църква.