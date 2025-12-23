К итайски хуманоидни роботи може да са „троянски кон“ на Запад и да се обърнат срещу господарите си само с една дума, предупреждават експерти.

Учените обясняват, че хуманоидните роботи, масово произвеждани в Китай в милиони екземпляри и продавани на Запад като домашни помощници, могат лесно да бъдат обърнати срещу господарите си само с една дума, предава Daily Mail.

Една хакната машина би могла да действа като „троянски кон“ и да обърне други устройства срещу техните собственици, създавайки армия от заразени роботи, контролирани от Пекин.

Изследователи по сигурност предупреждават за вродените уязвимости в тези домакински помощници, предназначени да улеснят домакинската работа, които могат да бъдат манипулирани само с проста вербална команда. Компрометиран робот може да се превърне в агресивна заплаха за членове на семейството, да саботира производствени линии или да открадне чувствителна информация, като същевременно създава верижна реакция срещу близки машини.

На скорошна технологична конвенция в Шанхай, изследователската група за киберсигурност DARKNAVY трансформира произведен в страната хуманоиден робот на цена от 14 200 долара в „мобилен шпионин“, който извърши физическа атака срещу манеке „Обърнатият“ робот вдигна ръката си и удари манекена на земята, изпълнявайки злонамереното искане, отправено от т.нар. бели хакери.

В рамките на няколко минути заразеното устройство използва безжична комуникация в близко поле, за да зарази други офлайн роботи, които да изпълнят злонамерени инструкции.