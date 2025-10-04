В петък “Елените” бяха най-горещата точка в страната, но нещата вече са много по-спокойни.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов сподели пред NOVA, че към момента няма хора, които да очакват евакуация. “Снощи около полунощ са били изведени последните 6 човека, които са потърсили съдействие от органите на реда. През пункта на БЧК до 9 часа в петък са преминали над 80 човека. Десет от тях са потърсили долекарска помощ, а останалите - психологическа подкрепа”.

Крумов обясни, че хората са били преведени в други хотелски комплекси, в които да пренощуват, защото в “Елените” още не е възстановено електрозахранването. Тепърва ще започне и разчистване.

“Днес в 9 часа ще заседава оперативния щаб на място и ще се вземат конкретни мерки, но през следващите дни ще бъде основно почистване, за да се установи какви са щетите, нанесени от потопа”, каза той.

“Следващите дни ще бъде назначена комисия, която да извърши проверка как са издавани разрешителни за строеж в Бургас. Всички необходими действия ще бъдат предприети”, каза Крумов.

Областният управител сподели, че се притеснява за задаващите се валежи, но подготовката е започнала още в началото на седмицата. “Преди това бедствие още във вторник след указание на министър-председателя сме превели цялата налична техника в готовност. В четвъртък бяха увеличени дежурните екипи многократно и е проверена цялата техника, съгласно плана за защита от бедствия, аварии и частни наводнения”.

Какво време ни очаква

Времето днес е доста по-спокойно. Очакват се валежи в източните и в някои южни райони в Родопите в часовете до обяд. Съботният ден ще е с температури от 8 до 13 градуса. В неделя ще бъде малко по-топло. Ще има повече разкъсвания на облаците над цялата страна, но в периода понеделник-сряда предстои пореден циклон да премине над района на Балканския полуостров и да засегне България. Валежите ще бъдат най-значителни във вторник в цялата страна.