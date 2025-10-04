Д ъждът, който донесе циклона от Североизточна Гърция, приключва в събота. В неделя максималните температури ще се повишат и ще са между 16 и 20 градуса, коментира пред „Телеграф“ дежурният синоптик на НИМХ Анастасия Стойчева.

За сметка на това минималните температури ще са ниски, а в неделя сутринта ще е най-студено. Времето ще е тихо, а в котловините ще се движи около 0 и под нулата градуса, като там са възможни и слани. По-топло ще е край морето според Анастасия Стойчева. Тя обърна внимание, че такива валежи е имало и друг път в страната и че не са резултат от климатични аномалии. „След като застроихме цялото Черноморие, къде да тече тази вода“, коментира тя ситуацията с наводнените къщи в Несебър и Свети Влас.

Смущение

В неделя времето ще е приятно, но вечерта ще има атмосферно смущение, което ще усложни обстановката и ще се формира нов циклон. По-значителни валежи ще паднат в югоизточната половина от страната. Ситуацията в Несебър и Свети Влас ще е по-сложна, защото почвата ще е наситена с влага, предупреди синоптикът.

Понеделник, вторник и сряда ще вали, като в югоизточната половина на страната количествата ще стигнат до 50 л на кв. м.

Дъждът спира в четвъртък и петък.

Светлана Трифоновска