Ж ертвите на потопа на Южното Черноморие вече са три. Последният е 58-годишният Стефан С. от бургаското с. Извор, предаде Флагман.бг. Междувременно министърът на вътрешните работи Даниел Митов обяви на брифинг в Несебър, че последната жертва на водната стихия е граничар. Предполага се, че това е именно Стефан.

ЧЕРЕН ДЕН: Втора жертва на потопа в Елените!

ПЪРВА ЖЕРТВА: Смърт във водния ад край Елените!

По информация на Флагман бедстваща черна лодка се преобърнала във водата и впоследствие била изтласкана на брега. Под преобърнатия корпус имало двама мъже със зелени спасителни жилетки. Към тях, около 16:55 ч. се отправили водолази, както и специализиран плавателен съд на „Гранична полиция”. Няколко минути по-късно настава паника, тъй като се оказало, че единият има нужда от спешни реанимационни действия.

ВОДЕН АД НА ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ: Задействаха масова евакуация! (СНИМКИ+ВИДЕО)

На мястото имало двама служители на „Гранична полиция”. По радиостанцията им предали, че става въпрос за загинал. Към 17:20 ч. вече е ясно. За огромно съжаление, се оказва, че мъжът е загинал.