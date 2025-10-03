Б едствено положение на места, разрушения, критична обстановка, пострадали и две жертви - това е картината след водния ад у нас.

ПЪРВА ЖЕРТВА: Смърт във водния ад край Елените!

Стана ясно, че двама души са загинали в потопа в курорта Елените. Властите потвърдиха за смъртта и на втори човек - багерист, който се издирваше.

ВОДЕН АД НА ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ: Задействаха масова евакуация! (СНИМКИ+ВИДЕО)

По-рано в петък стана ясно, че е загинал мъж, който се намирала в апартамент на първия етаж, когато стихията връхлетяла. предава БНТ.