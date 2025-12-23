Ч асти от над 200 издирвани автомобили са открити при спецоперация на Главна дирекция „Национална полиция“ и униформени от София и Видин. При специализирана операция е извършена проверка в две автоморги- в село Григорево, община Елин Пелин и във видинското село Кутово. Операцията е обявена в същия ден, в който „Телеграф“ разкри за кражбите на авточасти по поръчка. В първото село са открити 276 различни по вид автомобилни части, като купета, двигатели, скоростни кутии, макферсони, радиатори, волани, мултимедии и хибридни батерии. Откритите части са от автомобили обявени за издирване от Република Италия. 74 авточасти били със заличени идентификационни номера.

авточасти

От ГДНП поясниха, че част от тях в обособено замаскирано помещение под земята, където са открити и високотехнологични инструменти за разглобяване на автомобили. От автоморгата в Кутово са иззети 28 двигатели с идентификационни номера за МПС с различна марка и модел, две скоростни кутии и воден радиатор. По случая е задържан 56-годишен мъж, който в момента е с мярка „домашен арест“. По двата случая има образувани досъдебни производства за вещно укривателство.