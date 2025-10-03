М инистърът на вътрешните работи Даниел Митов съобщи на извънреден брифинг във ваканционно селище Елените, че семейството, което в петък се издирваше и имаше съмнения, че са станали жертва на потопа, са спасени.

МВР е реагирало бързо, установило е къде е бедстващото семейство, извадили са ги от автомобила и отвели на сигурно място, уточни Митов.

„Спасени са много хора. Използвам възможността да благодаря на всички – служителите на МВР, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Гранична полиция, Жандармерията, областната управа, общинската администрация в Несебър и доброволците, които участваха днес в спасителната акция. През нощта тук, в Елените ще има полиция, за да няма опасност от евентуално посегателство върху имуществото на евакуираните. Да се надяваме, че тази евакуация няма да продължи повече от 24 часа“, каза Даниел Митов.

Областният управител Владимир Крумов уточни, че рано сутринта са използвали BG Alert за Царево, а след това и за Несебър. Той благодари на всички служби, участвали в днешната спасителна операция и изказа съболезнования на близките на загиналите. Крумов анонсира, че през следващите дни ще бъде назначена проверка за това дали деретата в района на Елените са застроени и това е попречило на естественото отичане на водата, писа Флагман.бг.