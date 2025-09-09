М ечка стръвница вилнее у нас!

Животното е влязло тази нощ в манастира „Свети Спас“ край Сопот. То е удушило три агнета, а с четвъртото си е тръгнала.

Забелязано е и малко мече.

Сутринта служителите на манастира и посетители са се натъкнали на гледката.

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ: Мечки унищожиха над 80 кошeра в Казанлъшко

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади.

Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в Балкана, както и за живеещите на вилите.

Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, който е запознат с проблема, съобщи, че днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата.

Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.

Източник: NOVA