Н а Витоша падна над 50 см нов сняг.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че ситуацията с придвижването е сложна. И подчертават:

  • Нито моторна шейна, нито АТВ ще достигнат лесно до вас в случай на нужда, а дори хеликоптерът може да няма възможност да стигне.
  • Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания. Пътеките трудно се различават, а допълнително е и мъгливо.
  • Не подценявайте условията. Носете допълнителни дрехи и топли напитки. Дори да сте най-опитните и добре подготвени планинари, имайте предвид настоящата обстановка.
  • Винаги уведомявайте ваш близък за плановете си през деня и своевременно го информирайте при промени
  • Ако имате нужда от среща с нашия екип, обадете се на тел. 112, откъдето за секунди ще Ви прехвърлят към Централния денонощен пост и дежурен спасител.
  •  Не забравяйте планинската застраховка.

Източник: NOVA

Витоша сняг опасност движение