Д вижението на всички видове моторни превозни средства по Дунав мост при Русе ще бъде спряно утре сутринта.

Това ще е само за час - между 6:30 и 7:30 часа, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Причината - необходимо преместване на фургоните със строителни материали, както и на тези, използвани като място за отдих на работниците, които извършват основния ремонт на българския участък на съоръжението.

От утре основният ремонт на Дунав мост при Русе ще продължи със строителни дейности в 320-метров участък в платното в посока Румъния.

В момента завършва ремонтът в платното за България и по него ще бъде пренасочен трафикът по съоръжението от утре.

Източник: БТА