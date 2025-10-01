Т ест на сирените за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и системите на BG-Alert. От МВР съобщават, че сирените ще се включат в 11:00 часа, на територията на няколко области в страната, предава NOVA.

Системата се тества два пъти годишно - в първия работен ден на април и на октомври, чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и обучение на населението, посочват още от МВР.