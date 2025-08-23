З атварят ключов път за Гърция. ГКПП Златоград няма да работи 20 дни, преминаването ограничено до средата на септември

От 25 август до 13 септември 2025 г. преминаването през ГКПП Златоград – Термес ще бъде ограничено заради ремонтни дейности на гръцка територия.

Това съобщиха пътуващи, след като гръцките власти поставиха уведомителна табела на граничния пункт. Движението ще бъде спряно в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа, като само в неделя пътят ще работи нормално. Ограничението засяга един от най-натоварените маршрути между Родопите и Северна Гърция, използван както от туристи, така и от местни жители.

За предстоящите ремонти не са били предварително уведомени нито община Златоград, нито областната администрация в Смолян, нито Гранична полиция, пише "Марица".

Затварянето на пътя идва в разгара на туристическия сезон и ще затрудни достъпа до популярни дестинации в Северна Гърция, както и движението в района на Родопите.