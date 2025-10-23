Д епутатите преодоляха президентското вето и приеха отново парламентът да назначава председател на ДАНС, предава NOVA.

На 14 октомври президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Припомняме, че в началото на октомври депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС. До идеята за промени се стигна, когато президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за титуляр на длъжността. Той го определи за неподходящ и политически зависим.

В мотивите за ветото си държавният глава посочи, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса, се казва още в прессъобщението.

А на 10 октомври парламентът реши, че ръководителите на ДАР и ДАТО вече няма да се назначават с указ на държавния глава, а ще бъдат избирани от Народното събрание. Предложението беше на управляващото мнозинство. Отхвърлена беше идеята на „Възраждане” промените да се отложат с една година и да влязат в сила след полагане на клетва на следващите президент и вицепрезидент. В сряда президентът наложи вето и на тези промени.