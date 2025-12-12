Щ е гласуваме "за" оставката на кабинета. Но днес "Възраждане" ще внесе проект на решение с което да задължим Министерския съвет да поиска отлагане с една година на влизането на България в еврозоната. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той припомни, че съгласно член 5-ти от Договора за присъединяване на България към Европейския съюз, подписан през юли 2005 година - на България е дадено, заедно с Румъния, изключение.

"А то е - дерогация за вкарването на нашата страна в еврозоната. Това изключение беше отменено на 8 юли с решение на Европейския парламент. Ние имаме право обаче да поискаме удължаване отново на това изключение до 1 януари 2027 година заради настъпилото форсмажорно обстоятелство. В правото има един термин, който се нарича непреодолима сила или форсмажор на латински", обясни Костадинов.

По думите му форсмажорът в нашата страна е не само липсата на бюджет, но и редовен кабинет.

Източник: NOVA