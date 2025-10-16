М инистерство на правосъдието предлага промени в Правилника за вписванията, с който се ограничава достъпът до документи за имотите.

Всякакъв вид преписи от вписани актове ще могат да бъдат издавани на ограничен кръг потребители. Този кръг включва: страните, техните преки и непреки правоприемници и праводатели, техните представители по закон или по упълномощаване; нотариусите и техни служители; адвокатите, младшите адвокати и адвокатските сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; частните съдебни изпълнители и техни служители; органите на съда, прокуратурата и следствието и други органи и лица в предвидените от закон или този правилник случаи.

Всички останали лица трябва първо да докажат, че имат правен интерес и тогава да получат тези документи. Служителят на Агенцията по вписванията, който приема документите, ще е задължен служебно да проверява качеството на заявителя, като при електронно подаване на искането това качество ще може да бъде установявано автоматично при наличие на техническа възможност.

Известяване

Въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи съдията по вписванията ще преценява наличието на такъв интерес за всеки конкретен случай, като чрез примерно изброяване в проекта са посочени и най-честите хипотези.

С цел превенция срещу измами се осигурява възможност всички собственици на имоти да могат да ползват услугата SMS известяване за това дали е извършена справка или е предоставен препис или препис-извлечение от акт, отнасящ се за негов имот.

Мотиви

Промяната, предложена от МП, е с цел защита срещу измами с имоти. Тези измами зачестяват, като част от случаите се извършват благодарение на възможността всеки да получи свободно информация относно имотите на друго лице, включително да се снабди без ограничения с незаверени копия от вписаните актове. Тази неограничена публичност на вписванията не само дава възможност за извършване на злоупотреби, но позволява прекомерен достъп до чужда лична информация, което граничи с нарушаване на правото на личен живот, посочват от правосъдното министерство.

София Симеонова