О коло 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни.

За повишаване безопасността на движението при очаквания интензивен трафик от 14 ч. до 20 ч. е ограничено движението на камионите над 12 т по цялата дължина на автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и в отделни участъци на „Хемус“. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления.

От Агенция "Пътна инфраструктура" отправят апел към водачите да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

Органите на реда очакват пик на трафика във вторник и сряда. Заради коледните и новогодишните празнични дни още преди няколко дни от полицията обявиха, че всички районни управления ще предприемат допълнителни мерки по пътищата у нас.

Допълнителни екипи ще бъдат разположени на основни пътни артерии с очакван интензивен трафик, като униформените ще следят за спазване на реда. Ще се извършват и засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Източник: NOVA