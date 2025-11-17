В Карлово са осигурени денонощни патрули, информира Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Причината – забелязаната в района мечка.

След постъпилите сигнали за забелязана мечка ведомството е в постоянна координация с Държавното горско стопанство (ДГС) „Карлово“ и Регионална дирекция по горите – Пловдив.

От миналия петък екипи на ДГС „Карлово“ извършват постоянни обходи през деня и през нощта в района, в който е забелязано животното. Целта е предотвратяване на инциденти и гарантиране на спокойствието на гражданите.

До момента не са регистрирани нови наблюдения на мечката.

МЗХ напомня на гражданите да не оставят на открити места храни, които могат да привлекат диви животни. През този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници в подготовка за зимния период, което увеличава риска от навлизане в населени места.

В случай че мечката се появи отново, приоритет е нейното безопасно прогонване от населеното място.

До момента животното не е нанесло щети.

Източник: БТА