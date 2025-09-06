Н ад 358 000 души – или колкото е населението на Варна или Пловдив, ще имат право на помощ за отопление през сезон 2025/2026 г. Това са с малко над 18 хиляди души повече спрямо миналата година. Това коментира Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ (ИССИО-КНСБ). Увеличението на хората, които ще имат достъп до социалната помощ, е заради вдигане на линията на бедност с 19,7 на сто до 764 лева. Това реши тази седмица правителството, след като предложението бе обсъдено на Национален съвет за тристранно сътрудничество.

През миналия отоплителен сезон (2024/2025) са подпомогнати 339 761 лица и семейства с общо 187 млн. лв. За тази година са предвидени 198 млн. лева, а на домакинство ще се падат по 606,71 лв. петте месеца на целия зимен сезон, което е с 9,6% повече спрямо миналата година.

Подкрепа

Повишаването на линията на бедност ще подобри социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата. В резултат от нейното увеличение през 2026-а над 790 хиляди души с трайни увреждания ще получат по-висока финансова подкрепа, или увеличение с около 90 хил. лица.

Повишаването на линията на бедност ще увеличи хората и семействата, които получават социални помощи. Броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и на помощ за отопление, ще се разшири с 45 хиляди и тази подкрепа ще достигне до 483 хил. души.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването ѝ ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по реда на Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Данни

При изчисляване на линията на бедност основен източник на статистически данни е ежегодното наблюдение, провежданото от НСИ „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“. Според тях през 2024 г. линията на бедност общо за страната e 764 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1,401 млн. лица, или 21,7% от населението на страната. За едногодишен период се наблюдава нарастване с нови 75,3 хил. лица.

Линията на бедност представлява 60% от медианния общ разполагаем нетен доход. Съобразно приетата европейска методика наблюдението се осъществява предходната година на база доходите от годината преди предходната, т.е. на практика равнището й отразява състояние на доходите от 2023 г., а ще се прилага през 2026 г.

КНСБ приема, че от статистическа гледна точка е предимство да се използват данните на НСИ, защото предполагат по-надеждна информация за доходите на населението поради по-голямата извадка. От икономическа гледна точка не става ясно какво равнище на потребление осигурява линията на бедност, след като се определя на базата данните за дохода отпреди две календарни години.

Цени

Същевременно ще отбележим, че кумулативната средногодишна инфлация през този период е 16,1% (при база 2022 г.), като очакваната за 2025-а е 3,6%. Наред с това спрямо предходната година осезаемо нарастват цените на хранителните продукти с 4,7%, хляб с 6,2%, електроенергия с 6,9%, водоснабдяване с 13,5%. При нискодоходните домакинства тези увеличения на основни хранителни продукти и енергоносители тясно кореспондират с намаляване на покупателната способност.

Прагът да се обвърже с инфлацията

КНСБ настоява с оглед постигането на прецизност и най-вече адекватност при определяне на линията на бедност получената величина от изследването от 764 лв. да се индексира с натрупаната инфлация на малката по състав потребителска кошница, обявена от НСИ, за декември спрямо декември от предходната календарна година. При тези условия размерът достига 782 лв., или увеличение с 18 лв.

Прилагането на подобен коректив дава по-обективна и близка до действителното състояние картина на доходите, но макар и частично, покрива периода на натрупаната инфлация, отчитайки ценовата динамика и потреблението на нискодоходните домакинства, и повишава покупателната способност. Наред с това се разширява обхватът на уязвимите лица, които имат нужда от финансова подкрепа, както и по-добро качеството на живота им.

40% от хората в риск се лишават от месо и риба

Почти 40% от хората, изложени на риск от бедност, не могат да си позволят да се хранят нормално, като месото и рибата рядко присъстват на трапезата им. Изследването на доходите и условията на живот включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни. Комбинирането на тези показатели показва, че през 2024 г. 30,3% от населението, или близо 2 млн. лица, са изложени на риск от бедност и социално изключване. Този дял е най-голям в България, следвана от Румъния (27,9%), Гърция (26,9%), Испания и Литва (и двете с по 25,8%).

Елена Иванова