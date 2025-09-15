М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

НА КАНЧЕТА И ШИШЕТА: Въвеждат режим на водата в Ловеч

Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч, предаде БГНЕС.

От 15 септември в Ловеч се въвежда режим на водата, като причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, съобщиха по-рано в понеделник от ВиК АД - Ловеч.