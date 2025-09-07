А ктивната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната сигурност и за повишаване на отбранителните способности. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска в Министерския съвет.



Желязков подчерта, че страната ни се придържа към решенията от последната среща на върха в Хага – засилване на възпирането и отбраната на Източния фланг, особено в Черно море, увеличаване на инвестициите в отбрана, продължаване на подкрепата за Украйна и укрепване на партньорствата.

Премиерът посочи, че България вече е достигнала над 2% от БВП за отбрана и е налице политически консенсус за постепенно увеличаване до 5% до 2035 г.

В ход са редица проекти за модернизация на армията – нови бронирани бойни машини „Striker“, два многофункционални патрулни кораба за ВМС, доставка на изтребители F-16 и придобиване на модерни артилерийски и ракетни системи, 3D радари, системи за противовъздушна и брегова отбрана.

Премиерът бе категоричен, че бъдещите гаранции за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от европейски, така и от трансатлантически партньори. България е готова да даде своя принос чрез операции против мини в Черно море и осигуряване на въздушно пространство и логистика за коалиционните сили.

Желязков изрази и безпокойство от нестабилната ситуация в Западните Балкани, белязана от политическа поляризация, междуетническо напрежение и хибридни заплахи. Той увери, че България ще продължи приноса си към мисиите на КФОР и ЕУФОР-Алтеа.

Източник: NOVA