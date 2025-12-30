Б ългария приключва 2025 г. с БВП от 113 млрд. евро и ръст на икономиката от над 3%, което ни поставя в топ 5 на държавите от ЕС. Отдавна не сме най-бедната страна по паритет на покупателната способност, изпреварвайки Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Изпълнихме ангажиментите си. С тези думи премиерът в оставка Росен Желязков откри заседанието на Министерския съвет във вторник, писа NOVA.

"С 0,6% намалява коефицентът на безработицата. Ръстът на заетите лица се увеличава с 1,6%. Имаме над 10 млрд. лева повече приходи за една година - това е рекордна събираемост. Инфлацията е около 3,6%, но това не е свързано с въвеждането на еврото, а с повишената покупателна способобност и заради 4% изсветляване на икономиката. Над 1 млрд. е събираемостта в ТОЛ системата - дължим на превозвачите повишение на конкурентноспособността", обобщи той.

По думите на премиера в оставка парламентарната подкрепа е била динамична. "Измина една сложна и важна година. Правителството беше създадено трудно, в сложна коалиция с идеологически различия и разнообразни виждания за развитието на страната, с висока степен на консенсус и на доверие между партньорите. Кабинетът се държеше и работеше като програмен, макар че изглеждаше политически. Той имаше няколко цели - финансова стабилизация и възстановяване на плащанията по ПВУ, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и влизане в еврозоната. Всички тези ангажименти са изпълнени. Когато дойде време за трезва оценка на работата на кабинета, не ние трябва да отбелязваме резултатите, а всички, които имат обективен поглед върху политическата конюнктура и постигнатото през 2025 г. Обществото положи усилия, а тристранният диалог беше възстановен. Получавахме подкрепа, независимо от сложните политически процеси. Външната и вътрешната политическа среда бяха сложни", коментира Желязков.

Той каза още, че ще бъде създаден координационен център за еврото, чийто председател ще е Владимир Иванов от ДКСБТ.

Вицепремиерът Томислав Дончев изтъкна, че с последното плащане по ПВУ, общият размер на средствата, получени от България до момента, доближава 2 милиарда евро. "Това е голямо постижение след период от три години без постъпили плащания. Спасихме ПВУ чрез предоговаряне, реформите бяха подкрпени и реализирани. Освен това успяхме да договорим и главата по REPowerEU на стойност 480 млн. евро допълнително. Увеличаването на темпа на плащанията е постижение на местните власти и на държавните институции. Само в рамките на 2025 г. са разплатени три пъти повече средства, отколкото в предходните 4 години - 4,5 млрд. лева. Ако добавим средствата в рамките на кохезионната политика, общата сума е приблизително 8 млрд. лева. Предстои в първата половина на 2026 г. да бъдат обслужени пето и шесто плащане по ПВУ - в размер на близо 2,5 милиарда евро", сочи равносметката на министъра на иновациите и растежа в оставка.