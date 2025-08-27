О бщина Котел обяви тридневен траур от 27 до 29 август, петък, в памет на двамата младежи, загинали снощи в тежка катастрофа. Други двама са ранени и са в болницата в Сливен, съобщи БНР.

Знамената на всички институции в града са спуснати наполовина. Със заповед на кмета Коста Каранашев се отменят всички културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от Общината и подчинените ѝ структури. Община Котел изказва съболезнования към семействата, близките и всички, които скърбят за трагично загиналите. Загиналите и ранените са жители на Котел.

Катастрофата стана тази нощ по пътя между село Градец и град Котел. На място загиват 17-годишно момиче и 20-годишен младеж.