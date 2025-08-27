Д вама младежи са загинали в катастрофа край Котел. Инцидентът се е случил 20 минути след 02.00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец към Котел, съобщи БГНЕС.

Лек автомобил „Ауди А3“, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували водачът и трима пътници.

При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.

Младият шофьор и момче на 18 години са откарани в болницата в Сливен.

От областната дирекция на полицията съобщиха, че на водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.