Д есет лишени от свобода от затворническо общежитие „Казичене“ помагат в разчистването на боклука от препълнените кофи в столичния район „Красно село“.

В сряда министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“, който е сред най-засегнатите от кризата с отпадъците в София.

КРИЗАТА С БОКЛУКА: Затворници стават чистачи!

„Общо 10 лишени от свобода се включват в почистването в район "Красно село". Те ще имат 8-часов работен ден, който ще започва от 8:30 ч. През следващите дни също се предвижда лишените от свобода да почистват района, това ще продължи минимум до 19 октомври, като в делнични дни ще разчитаме на тях“, каза пред БТА Цвета Николаева, кмет на район „Красно село“.

Тя уточни, че са осигурени три камиона, които постоянно ще се пълнят и разтоварват. Николаева допълни, че вчера в района е имало доброволчески акции, но след като боклукът бил събран и извозен, то само след няколко часа кофите отново били пълни. „За 4 часа кофите отново бяха пълни, когато няма регулярно извозване на боклука, няма как да се види резултат, защото е почистено за кратко“, допълни още тя.

„Самите лишени от свобода изявяват желание за работа, тъй като това намалява присъдата им. Всички имат желание да работят, но имаме комисия от девет души, която определя кой и дали е подходящ да излезе да работи Тези 10 човека ще бъдат едни и същи през различните дни, а в случай че някой бъде освободен или трябва да отиде на дело, ще бъде заменен с друг лишен от свобода“, каза пред БТА началникът на затворническо общежитие „Казичене“ Замфир Драганов.

Той обясни, че в момента са определени двама служители от надзорно-охранителния състав, които ще бъдат плътно с лишените от свобода, докато те работят.

Драганов уточни, че заповедта е до края на годината. „Нашата заповед е до края на 2025 г., а самата община може да ги използва докогато реши“, допълни той.

Междувременно и доброволци помагат за справянето с кризата с отпадъците в столичните райони "Красно село" и "Люлин", след като договорът с фирмата, която извозваше отпадъците изтече. Кметът Васил Терзиев отказа да приеме оферта от фирмата, която надхвърля трикратно прогнозната цена от 200 лв. на тон. Няма да плащаме такса рекет, обяви кметът на 5 октомври и въведе временна двуседмична организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село".

Терзиев и правосъдният министър Георги Георгиев ще се срещнат в четвъртък във връзка с кризата с боклука в София, стана ясно от пост на Георгиев във Фейсбук.