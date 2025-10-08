Л ишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“, който е сред най-засегнатите от кризата с отпадъците в София. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев пред журналисти.

СОФИЙСКАТА КРИЗА С БОКЛУКА: Общината готви поскъпване на такса смет!

Кметът на район „Красно село“ потърси съдействие от нас и ние веднага ще осигурим жива сила – лишени от свобода, които са с леки присъди и живеят в общежития от открит тип, които и без това работят през деня в различни фирми, ще се включат в почистването, обясни министърът.

Той уточни, че затворниците ще работят под надзора на служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. По думите му такава практика е прилагана и преди, включително при почистване на речни корита в София.

Кметът Терзиев: Отказвам да плащам „такса корупция“

Георгиев посочи, че е необходима конкретика, а не патетика при решаването на кризата с отпадъците в столицата. „Кметовете трябва да предлагат решения, а не оправдания. Гражданите не са длъжни сами да си извозват боклука“, каза министърът, цитиран от БТА.

Той коментира и забавянето на обществената поръчка за сметосъбиране в София, като заяви, че изтичащите договори са били известни отдавна. „По времето на госпожа Фандъкова тя беше предвидила шестмесечно удължаване на сроковете, но не може на 26 март да се обяви нова процедура, когато договорите изтичат на 5 април“, заяви Георгиев.

Васил Терзиев пред “Телеграф”: Общината поема боклука в София!

По думите му Министерството на правосъдието ще окаже пълна подкрепа за справяне с кризата, а политическата подкрепа от най-голямата парламентарна група също е заявена ясно.

Министърът отказа да коментира политически аспекти около темата и препоръча сигналите за евентуални нарушения да се подават към компетентните органи. „Всяко твърдение за рекет, изнудване или престъпление трябва да се разследва и да се наказва с цялата строгост на закона“, заяви Георгиев.

Той допълни, че предстои въвеждането на законодателни промени, с които в Наказателния кодекс ще се включат нови състави, свързани с незаконния бизнес с отпадъци. „Работим с Европол и европейските институции, за да приложим най-добрите практики от Италия, Франция и Обединеното кралство“, каза още министърът.

По-рано в сряда Бойко Борисов призова градоначалника Васил Терзиев да внесе предложение за решаване на кризата с боклука и обеща подкрепата на ГЕРБ.

Самият Терзиев пък зяви, че Столична община не може да се справи сама с този проблем. Нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело, каза кметът на София при откриването на кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“ в столицата.

Кметът посочи, че София се изправя пред системен проблем с управлението на отпадъците и престъпленията, свързани с тях. „В две от най-големите зони на града остана само един кандидат за услугата, на цена, която е двойно над пазарната и неприемлива за домакинствата. Видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Отказахме да подпишем такъв договор“, обясни Терзиев.

Той уточни, че вместо това Общината е въвела извънредна двуседмична организация със собствени ресурси, общински екипи, доброволци и подкрепа от съседни общини. „Кризата показа истинския мащаб на проблема – това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността“, каза кметът.

„Живеем във времена, в които чрез действията на политиците става видно дали държавата има мафия или мафията си има държава. В настоящата ситуация най-лесно би било да се скрием зад процедурата и да подпишем договор, без да мислим за цената, която гражданите ще плащат утре. Но всеки от нас трябва да направи избор – дали да си затворим очите пред изнудването, или да кажем „стига““, заяви още Терзиев.

По думите му общината няма да приеме модели, които облагодетелстват малцина и ощетяват мнозинството. „Моят избор като кмет е ясен – няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси. Ще работя с институциите, гражданите, почтения бизнес и международните партньори, за да си свършим заедно работата“, каза той.

Кметът благодари на Центъра за изследване на демокрацията, на министъра на правосъдието, на представителите на Главна дирекция „Национална полиция“, на народните представители и на партньорите от Европол и Великобритания за подкрепата и съпричастността. „Убеден съм, че днешната кръгла маса поставя начало на по-силно и резултатно междуинституционално сътрудничество в името на по-чисти, по-сигурни и по-справедливи градове“, допълни Терзиев.