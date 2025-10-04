О тказвам да плащам „данък корупция“ на новите фирми, кандидатстващи да поемат сметосъбирането в София. Това заяви кметът на града Васил Терзиев. „Ние отказахме да подпишем договор на 420 лева на тон, каквато беше офертата на единствения останал участник. Досега двата района се почистваха за 144 лева на тон, ние бяхме предложили 200 лева на тон като прогнозна цена, а получихме оферта за над 400 лева. Това, за което апелираме, е търпение и солидарност. С общи усилия ще успеем да се преборим и с това предизвикателство, както и с много други“, заяви градоначалникът. Той обяви, че се въвежда нова организация по сметосъбирането за следващите две седмици и тя включва поставяне на по-големи контейнери за събиране на боклук в двата района - на 8 места в „Люлин“ и на 6 в „Красно село“, обясни директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и добави, че сивите контейнери също ще продължат да бъдат обслужвани. Контейнерите са тип строителни - 4-кубикови, ниски са и ще бъдат разположени на критичните точки, където хората да могат да си изхвърлят отпадъците.

Призив

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева призова хората в следващите 14 дни да не изхвърлят зелени, строителни и едрогабаритни отпадъци или да го правят в съседни райони. „Важно е да стимулираме разделното събиране, особено за отпадъците от опаковки, тъй като цветната система продължава да работи“, каза тя. По данни на общината проблемът засяга над 300 хил. души в двата района, колкото е населението на Бургас. От думите на Терзиев стана ясно, че когато се въведе принципът „замърсителят плаща“, ако нищо друго не се промени: не се увеличат цветните контейнери за разделно събиране на отпадъците например, цената ще се увеличи пет пъти. И така, ако човек плаща в момента 100 лева, тази услуга ще му струва 500 лева. „Сега го умножете по две - това е стойността, ако подпиша договор за почистването на „Люлин“ и „Красно село“ с фирмата-кандидат“, добави още Терзиев.

Владимир Христовски