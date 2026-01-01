О т днес официално влизат в сила новите цени на водата, определени от КЕВР, но голяма част от страната ще ги усети по-късно. Почти 90% от общините, включително Кърджали – където поскъпването беше най-голямо – временно отлагат увеличението.

Столицата обаче е изключение! Абонатите на „Софийска вода“ – концесионерът на столичното водоснабдяване – ще плащат почти 12% повече от 1 януари.

Регионалното министерство уточнява, че за държавните ВиК дружества, които покриват големите градове като Пловдив, Варна и Бургас, цените засега остават без промяна. Така над 4,7 милиона души в 234 общини ще могат да се радват на старите, по-ниски тарифи.

За останалите 31 общини, където водните дружества са общинска собственост, новите цени вече влизат в сила. Всяко увеличение е част от петгодишните планове на ВиК, които предвиждат инвестиции и ремонти на инфраструктурата.

Столичани обаче трябва да се подготвят за по-дебели сметки, докато в почти цяла България засега могат да дишат спокойно.