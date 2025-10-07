София е на ръба на нова боклук криза, а Столичната община вече търси спешни решения, за да върне чистенето към „нормален режим“. Това обяви зам.-кметът по екологични въпроси Надежда Бобчева на брифинг в Столичния общински съвет.
По думите ѝ, целта е почистването в проблемните райони „Люлин“ и „Красно село“ да тръгне както трябва, а възлагането на задачата може да стане чрез инхаус процедура към общинското дружество „Софекострой“.
„Ще направим оценка на нужните средства и ще ги опишем в доклада. Вече сме говорили с Елин Пелин, Ботевград и Панагюрище – очакваме пет камиона и персонал“, поясни Бобчева.
Тя увери, че общината работи денонощно, за да спре кризата да се разпространи и в други квартали.
Бобчева обясни, че различните зони на София имат различни изисквания и техника, което оскъпява процеса.
„В центъра се иска специализирана техника и повече курсове. Навсякъде трябва да има и резервни машини“, подчерта тя.
И макар планът да е в ход, едно е ясно – сметката ще я платят софиянци.
„Парите идват от такса битови отпадъци. Няма друг вариант – ще трябва да я увеличим. Това е безспорно“, призна зам.-кметът.