П одсилвам капацитета на общинското дружество “Софекострой”, което да поеме сметопочистването в София. Такова намерение заяви пред “Телеграф” кметът на града Васил Терзиев. Той коментира, че на този етап най-малкият проблем му е техническото обезпечение. До това решение се стига, след като Терзиев отказа да плаща “данък корупция” на кандидати, които поискаха по 420 лв. на тон, при условие че общината досега е плащала по 144 лв. и е била готова да вдигне сумата на 200 лв. В същото време общинските съветници от „Спаси София“ внесоха доклад до Столичния общински съвет за отпускане на целеви заем в размер на 3 млн. лв. на общинското дружество „Софекострой“

Проблем

В районите “Люлин” и “Красно село” вече се работи по двуседмичен форсмажорен план за справяне с кризата, която може да връхлети повече от 2/3 от София след Нова година, алармира в социалната мрежа кметът на “Изгрев” д-р Делян Георгиев. Той обясни, че районите “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, които са в един лот и трябва да се почистват от една фирма, са изправени пред сериозен риск след изтичане на анекса на съществуващия договор в края на тази календарна година да останат без сметосъбиране, защото към днешна дата няма избран изпълнител на тази позиция в обществената поръчка. Георгиев коментира, че няма време да се повтаря процедурата за избор на фирма, защото се поема риск столицата да се зарине в отпадъци. Според него има решение от ситуацията и възможност за скъсване на зависимостите и това може да се постигне със създаването на общинско дружество, което да поеме тази дейност. Георгиев даде за пример Гърция, където сметопочистването и сметоизвозването са изцяло общински и никъде не се ползват услугите на частни предприемачи. Това носи сигурност, икономии, разкриване на работни места и т.н., убеден е той.

Владимир Христовски