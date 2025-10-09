С ОС одобри заем до 9 млн. лева за "Софекострой" за закупуване на техника

Столичният общински съвет прие доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Докладът беше приет единодушно. Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване. Част от техниката ще може да се преоборудва според сезона – например от снегопочистващи машини във водоноски, пише в доклада, цитиран от БНТ.

В него се посочва още, че мярката е необходима за подобряване на ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и за повишаване на качеството на услугите по чистотата в София. В документа е предвидено средствата да се осигурят чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата. Лихвеният процент за този период е определен като основен лихвен процент плюс един пункт (към 1 октомври 2025 г. той е 1,81%). Вносителите на свързания доклад, сред които са общинските съветници Борис Бонев, Диана Ангелова и Георги Зографски, подчертават, че закупуването на нова техника ще засили капацитета на "Софекострой" и ще позволи по-бързо и качествено почистване на улиците и обществените пространства.