К ризата с боклука в София навлиза в нов етап — този път пред прокуратурата! Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и директорът на завода за отпадъци Николай Савов са привикани на разпит от Софийската градска прокуратура, става ясно от официално писмо до Столичната община.

Разпитът на Савов е насрочен за днес, а на Бобчева — за петък. И двамата са пряко ангажирани с овладяването на кризата по сметосъбирането в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“.

КРИЗАТА С БОКЛУКА: Затворници стават чистачи!

От Общината определят действията на прокуратурата като „поредна форма на институционален натиск“ върху екипа на кмета.

„В дните, когато целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града, двама от хората, от които най-много зависи управлението на ситуацията, са подложени на натиск“, заяви Бобчева.

Тя подчерта, че вярва във върховенството на закона, но осъжда „държавната репресия“, която според нея цели да дестабилизира управлението на града.

Междувременно, планът за справяне с боклука в София продължава — но напрежението между институциите расте.