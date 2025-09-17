О бщина Вълчи дол е абсолютният отличник по събираемост на местни данъци и такси в страната. Това сочи традиционното проучване на Института за пазарна икономика за събираемостта на данъка върху недвижимите имоти и на данъка върху превозните средства във всички 265 общини в страната.

Няма нито една община, в която 100% от планираните местни данъци да влизат в общинските бюджети, показва проучването. Само две са общините, които успяват да съберат над 90% от местните данъци - Котел и Вълчи дол, а с 80% или повече са само 91 от общините, т.е. една трета от всички в страната.

Община Вълчи дол е със събираемост от 93% за 2024 г., която е нарежда на първо място в страната. „Постигнахме това с целенасочена политика на непримиримост към длъжниците. Тези, които бяха в просрочие, получиха актове, а срещу някои се наложи да заведем и дела при съдия-изпълнител“, коментира Калоян Цветков, който е кмет на община Вълчи дол от 2023 г.

Културният дом във Вълчи дол, чийто ремонт стана възможен в следствие на повишените приходи на общината. Както и ремонтът на площада пред него, който се финансира от държавния бюджет.

По-високата събираемост позволи да бъде увеличена инвестиционната програма на общината. Така със собствени средства бе финансиран ремонтът на Културния дом, чиято основна зала беше силно амортизирана заради теч в покрива. Обновени бяха и помощни и сервизни помещения. А с европейско финансиране бе закупена нова озвучителна техника, коментира градоначалникът.

И добави: „Така ще бъде завършен изцяло новият облик на централния площад в град Вълчи дол, където вече приключва пълната реконструкция на подземната инфраструктура и настилките, оформени в шарки на традиционна добруджанска шевица. Предстои със собствени средства да бъде монтирана поливна система и да бъде обновено озеленяването на площада. С европейски средства ще бъде осигурена и енергийната ефективност на сградата на общинската администрация. След ремонта на покрива й ще заработи мини соларна електроцентрала.“.

Любомир Славов