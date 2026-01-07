В нимание! Атакуват ни с нова измамна схема.

Злонамерени лица изпращат имейли до граждани и фирми (дружества/компании) от името на Комисията за финансов надзор.

Сигнал за такава измама постъпи и в деловодството на Комисията.

Конкретното съобщение информира за повишен риск при международен валутен превод от 37 442,70 лв. и нуждата от внасяне на допълнителни 1 466,87 лв., за да бъде завършена процедурата по получаването на средствата.

Измамните имейли от името на КФН съдържат приложен файл във формат .doc, с визуализация на електронна кореспонденция, изпратена от електронна поща financialsupervisioncommission@fscbg.org и файл във формат .jpeg, съдържащ текст със заглавие „Прилагане на процедура за повишен риск към входящ международен превод“.

Комисията за финансов надзор алармира всички получатели на подобни мейли, че вероятната цел е измама и неправомерно придобиване на средства.

КФН няма правомощия по отношение на платежни услуги, включително входящи международни преводи в България. Таксите, които събира Комисията, са свързани само с общия финансов надзор на поднадзорните на Комисията лица и за извършване на услуги.

Електронните адреси на КФН са публично достъпни и оповестени на страницата.

В тази връзка Комисията вече сезира всички институции, ангажирани в борбата с измамите.

Източник: NOVA