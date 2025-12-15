С ериозно напрежение след непредизвикана агресия в столичния квартал „Овча купел“ 1. По думите на хора, живеещи в района, от известно време по междукварталните улици се разхожда около 40-годишен мъж, който напада жени, без да ги познава и без да бъде провокиран от тях, писа NOVA.

Въпросният човек вече е заловен и освидетелстван. Причината обаче не е едно от поредните му улични нападения, а побой над майка му, случил се в края на миналата седмица. За него сигнал е подала самата тя. В момента тя е настанена в болница, а той - в психиатрично заведение.

Съпругата на Любомир Стефанов е една от нападнатите жени. „При разминаването с въпросния господин, той започнал да ѝ говори „тази сега какво да я правя“ и я подгонил. Жена ми е запазила самообладание и е тръгнала към входа, случайни минувачи са го отказали да ѝ посегне и си е тръгнал, той се е уплашил от тях. Случаят е от следобедните часове. На следващия ден е пребил майка си, която е в кома. Доколкото разбрах е наркозависим“, разказа той.

Благодарение на камерата на входа на блока си, Любомир разбира за кого става дума. Чух, че обикаля из квартала, а едно момиче ми изпрати записи как псува случайни минувачи. Срещал съм го по улиците, по физиономия ми е познат, но не съм го виждал адекватен. Моя съседка твърди, че и на мъже е посягал“, допълни той.