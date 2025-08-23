Д аваме нов тласък на проекта за Зеления ринг на София, който е стратегически за града. Това каза пред „Телеграф“ кметът на Столична община Васил Терзиев.

Той поясни, че това е визията за най-големия линеен парк в столицата - зелена връзка, която ще свърже над 30 квартала и ще обхване близо 250 000 софиянци. Парк, който да се превърне в гръбнака на пешеходната и велосипедната мрежа в София.

Рингът вдъхва нов живот на изоставени градски територии, като преминава по протежението на жп трасета, реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти, и преобразява всички тях в зелени оазиси и споделени пространства за общността.

Васил Терзиев информира, че на проведената първа среща на обновената работна група е обсъдено направеното до момента и следващите стъпки, които трябва да се предприемат. В разговорите участваха представители на няколко звена на Столична община, Министерството на транспорта и съобщенията, Общинското предприятие "Софияплан" и Фондация „Зелена линия София“, която е в основата на проекта.

Участъци

Проектът е разделен на 10 участъка, като по него вече има извършен набор от анализи и одобрена концепция, посочи също столичният кмет. По думите му следва ключова стъпка, а именно – държавата и областният управител да прехвърлят имотите в обхвата на проекта към Столичната община, за да може да продължи реализацията. Уверение, за което той е дал при срещата си със „Зелена линия София“.

Кметът Терзиев благодари на екипа на ОП "Софияплан" за отдадеността и усилията им в координацията на проекта и увери, че като председател на работната група ще следи лично изпълнението на всяка стъпка.

Вярвам, че Зеленият ринг ще даде нов облик на града и ще направи София още по-зелена и свързана, подчерта също кметът Терзиев.

Владимир Христовски