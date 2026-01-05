Н ационалната служба за охрана въвежда мерки за сигурност за утрешното отбелязване на Богоявление и празничния водосвет на бойните знамена на Българската армия. Събитието започва в 11 часа пред Паметника на Незнайния воин в София.

Пропускането на граждани започва в 09:30 часа през два пункта за проверка - при ул. „Раковска“ и ул. „Оборище“ и при южната страна на храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия.

Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

