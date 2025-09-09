Д ревно библейско предсказание, при което християните изчезват от Земята, а останалите са оставени да се изправят пред Страшния съд, може да се сбъдне само след няколко дни.

Твърдения на потребители на социалните мрежи, както и на уважавани пастори и равини, популяризират идеята, че този процес ще започне на 23 септември, отбелязвайки Второто пришествие на Исус и Деня на страшния съд за невярващите, предава Daily Mail.

Тази година 23 септември се пада по време на еврейския празник Рош Хашана, но някои християни свързват празника с пророчеството, че Исус ще се завърне на Земята „с гласа на архангел и с тръбния зов на Бога“.

Пророчеството е споменато в Библията, 1 Солунци 4:16, където се казва, че дори верните, които са починали, ще се вдигнат от гробовете си и ще бъдат взети на небето от Исус; обаче не е посочена точна дата за това събитие.

Във видеоклип в YouTube , гледан близо 500 000 пъти и по-късно премахнат, пастор Джошуа Мхлакела, южноафрикански проповедник, твърди, че Исус му се е явил в божествено видение и е казал, че ще се завърне по време на Рош Хашана.

Възкресението е пред нас, независимо дали сте готови или не. Видях Исус да седи на трона си и го чух много силно и ясно да казва: „Идвам скоро“, каза Мхлакела по време на интервюто с CettwinzTV. „Той ми каза на 23-и и 24-и септември 2025 г.: Ще се върна на Земята“, заяви пасторът.

Други клипове, предсказващи скорошното завръщане на Исус този месец, са били гледани стотици хиляди пъти само през последната седмица.

Смята се, че това събитие е вид спасение, при което вярващите незабавно биват премахнати от Земята, за да избегнат предстоящ период на интензивни страдания, наречени Скръб.

Библейските текстове описват Скръбта като седемгодишен период на хаос и бедствия, през който злото управлява Земята, преди Исус да се завърне отново, за да установи мирно царство.

В YouTube и TikTok други видни религиозни фигури свързват Възнесението с предстоящия еврейски празник. Джонатан Кан, месиански равин, който съчетава еврейското наследство и практики с вярата, че Исус е Месията, се съгласи със спекулациите сред християните, че 23 септември ще отбележи внезапното изчезване на верните.

Във видеоклип от 3 септември, споделен със своите 1,3 милиона последователи в YouTube, Кан каза: „Вярвам ли, че може да се случат големи събития? Да. Защото всичко това е в съответствие с всичко, което е било, и има смисъл. В съответствие е. Последователно е”.

Въпреки това, както вярващите, така и скептиците предупреждават да не се свързва това апокалиптично събитие с конкретна дата като 23 септември, позовавайки се на факта, че Библията заявява, че няма да има предварително известие за завръщането на Исус.