Н ово, все още непотвърдено изследване предполага, че в човешкия геном може да съществуват участъци от ДНК с неизвестен произход — секвенции, които не съвпадат с наследствената информация на родителите и потенциално засягат милиони хора. Авторът на изследването, д-р Макс Ремпел – основател и директор на DNA Resonance Research Foundation, смята, че това може да е резултат от досега неустановен процес на генетична намеса.

Проучването е публикувано онлайн, но все още не е преминало през научно рецензиране. В него са анализирани данни от 1,000 Genomes Project, който включва пълни геномни профили на 581 семейства. В 11 от тях Ремпел открива „значителни участъци от ДНК“, които не произхождат от нито един от родителите. Общият брой на засечените атипични варианти е 348. Някои от тях са открити при хора, родени преди 1990 г. – факт, който изключва възможността за намеса на технологии за редактиране на гени като CRISPR, разработени едва след 2013 г.

Според Ремпел данните са предварителни и изискват потвърждение чрез по-прецизни методи, като цялогеномно секвениране (WGS). Той подчертава, че повечето публични ДНК бази използват данни от култивирани клетки, което може да доведе до неточности. „Няма категорични доказателства. Нужни са по-качествени бази данни и достъп до оригинални проби“, заявява той, цитиран от Daily Mail. Въпреки това допуска, че резултатите му може да сочат към „генетична трансформация на човечеството“, която, ако бъде потвърдена, би позволила идентифицирането на хора с предполагаеми „извънземни“ гени.

Освен геномните бази, Ремпел е анализирал и ДНК тестове на хора, които твърдят, че са били отвлечени от извънземни. Той твърди, че в някои от тези семейства се срещат необичайни генетични маркери, които не могат да бъдат обяснени чрез познатите наследствени механизми.

Въпреки че откритията звучат сензационно, Ремпел настоява, че изследването му има научна, а не спекулативна цел. Той е доктор по генетика от Института по биология на гените и се занимава с т.нар. ДНК резонанс — теория, според която генетичните структури могат да взаимодействат с електромагнитни полета. Научната общност обаче реагира с изразен скептицизъм.

Изследователят на НЛО феномени Найджъл Уотсън коментира, че подобни твърдения трябва да се разглеждат с повишено внимание:

„Хората, които вярват, че са били отвлечени от извънземни, често преживяват събития, които може да имат психологическа или физиологична основа. Преди да се говори за извънземен произход на ДНК, е нужно да се изключат всички възможни земни фактори.“

По думите му технически грешки, мутации или непознати биологични процеси също могат да обяснят наблюдаваните аномалии.

Към момента няма научно потвърдени доказателства за съществуване на извънземен живот или за генетична намеса в човешката еволюция. Въпреки това Ремпел заявява, че ще продължи работата си, като планира нови изследвания с участието на доброволци, които твърдят, че имат подобни преживявания. Той възнамерява да използва усъвършенствани методи за секвениране, за да провери достоверността на резултатите.

Проучването вече поражда сериозен интерес не само заради потенциалните му последици за генетиката, но и заради етичните въпроси, които повдига – ако действително бъдат открити нетипични гени, свързани с външна намеса, как това ще се отрази на научния и правния статут на засегнатите хора.