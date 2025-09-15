П адна една от най-големите тайни за Ванга. В новата си книга писателят Валентин Сидиров представя неизвестни досега факти за изследвания, проведени от руски специалисти върху феномена Ванга.

Според академик Юрий Негрибецкий дарбата на прочутата българска пророчица се дължала на необикновен феномен – своеобразен „сонар“ в главата ѝ. Именно той ѝ давал възможност да „надниква“ в бъдещето. Учените посочват, че този сонар е разположен там, където езотеричната литература описва третото око – центърът на интуицията и свръхсетивното възприятие.

Разкритията хвърлят нова светлина върху мистичните способности на Ванга и отново поставят въпроса за границата между науката и необяснимото.

Всъщност руските учени установили, че на това място Ванга е имала биологично образувание, което нормалният човек няма. Дали този сонар или трето око може да се развие при всеки човек и как се постига това, за учените все още е голяма загадка. Негрибецкий е успял да разгадае и тайната на бучката захар.

Неговата теория е, че самите кристалчета на захарта имат такава структура, която може да поеме енергия и да запише информация. Не случайно Ванга е карала посетителите да преспят върху бучка захар, преди да отидат при нея.

Академикът твърди, че някак си с помощта на този сонар Ванга извличала информацията от кристала на захарта под формата на енергия и разчитала всичко в ума си, пише bgdnes.bg. За да стане това, третото око на човек трябва да бъде напълно развито, както било при пророчицата.