TikTok е породил много странни тенденции през годините. Докато повечето модерни неща са безобидно забавление, експертите изразяват опасения относно други – включително някои, които се оказаха смъртоносни.

В нов доклад, Omega Law Group откроява пет от най-опасните тенденции, които заляха социалните мрежи през последните години. Начело на списъка е предизвикателството „Затъмнение“, което стана вирусно в TikTok през 2022 г. Тази ужасяваща мода кара младежите умишлено да губят съзнание в стремежа си да достигнат еуфорично състояние. Според Omega Law Group, над 100 души са починали, след като са се справили с това предизвикателство.

Видеоклиповете с предизвикателства в социалните мрежи често насърчават потребителите да имитират популярни каскади, които са видели онлайн, и след това да споделят своята версия за обществено внимание“, обясни екипът в доклада. „И все пак много каскади са много по-опасни от сравнително добре познатото „предизвикателство с кофа с лед“, като някои – като следните примери – преминават в сериозно рискована и понякога животозастрашаваща територия“, казват експертите.

Предизвикателството „Затъмнение“

Предизвикателството „Затъмнение“ се появява за първи път през 2022 г. и е било опитвано предимно от 10-14-годишни. Участниците умишлено си спирали притока на кислород с надеждата да припаднат и да достигнат краткотрайно състояние на еуфория. Това предизвикателство е изключително опасно, с рискове, включително кръвясали очи, силно главоболие, увреждане на тъканите на врата и кръвоносните съдове, увреждане на мозъка и в екстремни случаи смърт. „Над 100 души са починали, след като са се справили с това предизвикателство (поне това е официалният брой – реалната цифра може да е много по-висока)“, заявиха от Omega Law Group.

Предизвикателството Tide Pod

Предизвикателството Tide Pod достигна пика си на популярност през 2018 г. и видя деца да ядат или да гризат капсули за пране. Редица от тревожните клипове бяха публикувани в социалните мрежи, като YouTube дори премахна видеоклиповете на Tide Pod Challenge, защото насърчаваха „опасни дейности“. Предизвикателството е било свързано с редица наранявания, включително химически изгаряния, повръщане, отравяне и контактен дерматит.

„Между 2016 и 2020 г. данните от проучването потвърждават 35 000 посещения в спешното отделение (след които в 12,5% от случаите е била необходима хоспитализация) за участници в Tide Pod Challenge под 18 години“, съобщиха от Omega Law Group.

Предизвикателството с щайгата за мляко

През 2020 г. тенденция, наречена „ Предизвикателството с щайгата за мляко “, завладя социалните мрежи, привличайки предимно 15–18-годишни. Участниците подреждали щайги с мляко в пирамиди и се опитвали да ги изкачат, сякаш са стълбище.

Според Omega Law Group, от 2020 до 2021 г. тенденцията е довела до 8107 наранявания, лекувани в спешни отделения – включително сътресения, натъртвания и ожулвания, счупени кости и дори наранявания/парализа на гръбначния мозък. „В повечето случаи нараняванията са причинени от падане от щайгите (32%), удряне на щайгите без падане (23%) или спъване в щайгите (12,9%)“.

Предизвикателството с огън

Най-популярно сред 10-14-годишните, „ Предизвикателството с огън“ включвадеца, които се самозапалват , след като изливат дезинфектант за ръце върху тялото си. „Не е трудно да си представим някои от по-сериозните варианти на това опасно предизвикателство“, казаха от Omega Law Group.

За съжаление, много участници са получили изгаряния на 45–50 процента от тялото си, докато други са претърпели респираторни увреждания и инфекции.

Предизвикателството Бенадрил

Накрая, предизвикателството „Бенадрил “ завършва списъка, след като беше актуално в социалните медии през 2023 г/ Тази ужасяваща мания насърчавала потребителите да поглъщат опасно количество антихистаминови лекарства – като някои участници консумирали до 14 таблетки наведнъж.

Докато участниците били убеждавани, че това може да предизвика халюцинации, много от тях изпитали далеч по-лоши странични ефекти – включително сърдечни проблеми, гърчове и затруднено дишане.

През последните години болниците съобщават за пикове в посещенията в спешните отделения поради имитации в социалните мрежи, като педиатричните отделения са претоварени, а някои детски болници отчитат 20–30% увеличение на нараняванията, пряко причинени от имитация на „предизвикателни“ каскади“, добавиха от Omega Law Group.