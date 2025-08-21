К олите с гърмящи и прекалено шумни ауспуси и демонстративното шофиране с много силна музика със свалени прозорци, за да се чува навсякъде, може да бъде досадно, особено когато се прави нощем. Според декана на Факултета по екстремна психология в Московския държавен университет по психология и педагогика специфичен тип хора харесват подобно поведение. Има голяма вероятност те да са склонни към садизъм и да са психопати, съобщи "Фокус".

„Резултатите от някои проучвания посочват връзката между деструктивни личностни черти и тенденцията да избират шумни автомобили. Подобни изразителни черти като психопатия и садизъм може да определят желанието на хората да модифицират колите си, за да увеличат шума им. Човек осъзнава, че чрез шума може да вреди на другите - да причини инфаркт на възрастен, сериозно да уплаши децата, но въпреки това решава да положи усилия, за да го направи“, казва Дмитри Дюлин.

Ученият допълва, че от психологична гледна точка подобно поведение може да е предизвикано от различни личности черти на автомобилния ентусиаст. Този тип хора обикновено искат да привличат възможно най-много внимание. Това е признак за истерична психопатия, която се характеризира с театралност, претенциозност (шумна кола, ярки цветове на колата, модифициран дизайн и др)., склонност към афектиране, демонстративност, показност, прекомерна емоционалност и склонност към драматизиране на събитията, казва още Дюлин.

Той отбелязва, че голям процент от ползвателите на подобни автомобили са млади мъже. При тях се отличава чувство на егоизъм, тенденция да манипулират и имат изразена агресивност и удоволствие от това да виждат страданието на другите заради техния автомобил.

Професорът не пропуска и каращите агресивно и рисково. Опасното шофиране също е индикатор за психологично разстройство, казва Дюлин. За съжаление, той не предлага какво може да се направи, за да се адресират тези разстройства и да могат тези хора да станат по-безопасни шофьори.