Нова фишинг атака залива пощите на българите! Интернет измамници се представят за полицаи и представители на Европол, като пращат фалшиви имейли със заглавие „Съдебни производства“.

В писмата се използват логото на МВР, на Главна дирекция „Национална полиция“ и дори фалшив подпис на бивш неин шеф, за да изглеждат напълно достоверни.

ВНИМАНИЕ: Нова измама от името на КАТ!

Целта е ясна – да уплашат жертвата и да я накарат да плати „глоба“ от 8500 евро, уж за да избегне съдебно преследване за киберпрестъпления, включително „педофилия и детска порнография“.

Измамниците уверяват, че ако преведете сумата, „случаят ще бъде прекратен и данните ви изтрити“, но ако откажете – „досието ви ще отиде в съда“ и рискувате „лишаване от свобода и глоба от 420 000 евро“.

Писмата са написани в заплашителен тон:

„Добре осъзнавате въздействието, което това ще има върху живота ви!“

От Главна дирекция „Национална полиция“ категорично предупреждават: „Не отговаряйте, не плащайте и не отваряйте прикачени файлове! Това е измама!“

ВНИМАНИЕ, ГДБОП БИ ТРЕВОГА: Нова фишинг атака! (СНИМКИ)

Служителите на реда напомнят, че официални институции никога не изпращат имейли с искане за пари или лични данни и призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при получаването на подобни съобщения.