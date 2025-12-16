Н ападението, при което бяха убити 15 души на плажа Бондай в Сидни, е „терористична атака, вдъхновена от „Ислямска държава“, заяви високопоставената представителка на австралийската полиция Криси Барет, цитирана от АП, писа БТА.

Заподозрените са баща и син на 50 и 24 години, съобщиха властите. По-възрастният мъж беше застрелян, а синът му е в болница.

Пресконференцията днес бе първият случай, в който официални представители потвърдиха убежденията си за идеологията на заподозрените. Премиерът Антъни Албанезе заяви, че твърденията им се основават на събрани доказателства, включително „наличието на знамена на „Ислямска държава“ в иззетия автомобил“.

След неделното нападение 25 души продължават да са в болница, а 10 от тях са в критично състояние. Трима от пострадалите са настанени в детска болница.

Убитите са на възраст от 10 до 87 години. Те са присъствали на проява по случай еврейския празник Ханука на най-известния плаж в Австралия в неделя, когато е извършена атаката.

Албанезе и ръководителите на някои австралийски щати се ангажираха да затегнат и без това строгите закони за оръжията - реформи, които биха били най-мащабните от 1996 г., когато стрелец уби 35 души в Порт Артър, Тасмания. Оттогава масовите стрелби в Австралия са рядкост.