Д вама мъже са нанесли побой над свой сътрапезник, който по-късно е починал. Те са установени и задържани от служители на полицията, а съдът им наложи постоянен арест.

Случката се разиграла преди няколко дни в местност край град Ракитово, където собственик на стопански постройки открил трупа на 63-годишен мъж от Пещера. Мъжът работил при него като пастир.

На мястото незабавно пристигнали екипи на полицейския участък в Ракитово, РУ-Велинград и линейка на „Спешна помощ“.

Извършен е оглед на местопроизшествието, а тялото е транспортирано за аутопсия в отделение по съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик, пише GlasNews.

Не след дълго съдебните медици установили, че по трупа има следи от насилие. Съдебно-медицинска експертиза посочва, че смъртта е причинена след нанесена средна телесна повреда на жертвата - причиняване на множество счупвания на ребра. За работа по случая незабавно бил сформиран екип от криминалисти, полицейски инспектори, експерт-криминалисти и разследващ полицай.

В резултат на усърдна работа органите на реда установили, че 41-годишен ракитовец и негов 29-годишен племенник предната вечер седнали да се почерпят с жертвата.

На 2 срещу 3 октомври, обвинените посетили стопански двор в землището на Ракитово, където живеела жертвата.

Тримата употребили алкохол. Между тях възникнал скандал, при който обвиняемите нанесли побой на пострадалия и си тръгнали.

Няколко часа по-късно той бил намерен мъртъж в стаята си. Установено е, че двамата обвиняеми са удряли пострадалия с дървен прът, ръце и крака.

Те са били задържани, като в четвъртък по искане на Окръжна прокуратура-Пазарджик съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.