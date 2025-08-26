Д нес под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново е образувано досъдебно производство във връзка с извършен палеж в жилище в стражишкото село Сушица, при който са пострадали три лица, съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.

В хода на разследването са извършени неотложни следствени действия – оглед на местопроизшествие и разпити на свидетели. На този етап, след преценка на събраните доказателства от наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура – Велико Търново, като обвиняем е привлечен 21-годишен мъж с инициали Б.М. Той е обвинен за това, че на 25 август в стражишкото село Сушица, в условията на домашно насилие е направил опит умишлено да умъртви своя баща А. А. Деянието е извършил по начин, опасен за живота на мнозина и с особена жестокост - чрез палеж.

По независещи от дееца причини не са настъпили предвидените в закона и искани от него общественоопасни последици – смъртта на А. А. и за деянието му законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

От Окръжна прокуратура - Велико Търново посочиха, че предстои назначаване на експертизи и прецизиране на обвинението, след събиране на доказателства за здравословното състояние на пострадалите лица.

С постановление на Окръжна прокуратура - Велико Търново обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, до довеждането му пред съда, от който спрямо него ще бъде поискано вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.