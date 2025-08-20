Д ив екшън се разигра в българския югоизток.

Мародери с каруци задигнаха товара от запалилите се цистерни край село Пясъчево и нападнаха полицаите, които ги преследваха.

Стигна се до това криминалист да простреля със стоп патрон един от тях в крака, след като преди това бе произвел изстрел във въздуха.

Наглата кражба станала във вторник през нощта около 23 часа.

Двамата мъже от махалата в Гълъбово отишли с каруцата си и почнали да крадат товара на влаковите композиции.

Патрулът на МВР, който охранявал района, забелязал крадците и ги подгонил. Те успели да стигнат до Гълъбово, където извикали подкрепление от махалата. Тумбата нападнала униформените, пише Chernomore, цитирайки "24 часа". Единият полицай стрелял във въздуха със стоп патрон, но атаката продължила.

Тогава криминалистът стрелял отново, пак използвал стоп патрон, но този път изстрелът бил в крака на нападателя. Двамата и още няколко души от тумбата са задържани.

От МВР потвърждават за инцидента, но посочват, че не могат да коментират, тъй като се води разследване под надзор на Прокуратурата, допълва Chernomore.